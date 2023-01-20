Бышовец объяснил, почему Месси был лучшим в 2022 году

Российский футбольный специалист Анатолий Бышовец рассказал, кого считает лучшим футболистом мира в 2022 году.

«Лучший игрок - Месси. Его выделяет качество понимания игры и ее тонкостей. Его техническое мастерство подкреплено изяществом. Наблюдать за игрой Месси - это зрелище для гурманов», - приводит слова тренера издание «Чемпионат».

Напомним, что Месси вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира на мундиале в Катаре. В финальном матче «альбиселесте» победили Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

Месси был признан лучшим футболистом чемпионата мира. 35-летний нападающий отметился семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.