Шалимов высказался о ситуации Промеса

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о ситуации ведущего нападающего московского «Спартака» Куинси Промеса.

«Для «Спартака» важно, чтобы игрок был готов с первого же весеннего тура. В принципе, прогноз благоприятный - Куинси парень опытный, тренера тоже ему предоставят, организация процесса будет хорошая», - приводит слова Шалимова издание «РБ Спорт».

Напомним, что Промес пропустит первый тренировочный сбор «красно-белых», который пройдет в Объединённых Арабских Эмиратах.

В первой половине сезона РПЛ 31-летний нидерландец сыграл 16 матчей, забил 14 голов и сделал шесть результативных передач.