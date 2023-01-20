Петржела назвал самый лучший вариант для Дзюбы

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с журналистами высказался относительно будущего нападающего Артёма Дзюбы.

«Обратно в Турцию его не возьмут! Если нет скорости, то и нет футбола, а этого у Дзюбы уже нет, к сожалению. Для него самый лучший вариант - играть в России. Можно даже в ФНЛ», - приводятся слова специалиста на страницах издания «Спорт-экспресс».

Последним местом работы 34-летнего нападающего был турецкий «Адана Демирспор». Он провел в клубе несколько месяцев, после чего расторг контракт. С 3 ноября Дзюба находится в статусе свободного агента.