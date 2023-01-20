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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела назвал самый лучший вариант для Дзюбы

20 Января 2023 • 10:30 Комментировать

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с журналистами высказался относительно будущего нападающего Артёма Дзюбы.

«Обратно в Турцию его не возьмут! Если нет скорости, то и нет футбола, а этого у Дзюбы уже нет, к сожалению. Для него самый лучший вариант - играть в России. Можно даже в ФНЛ», - приводятся слова специалиста на страницах издания «Спорт-экспресс».

Последним местом работы 34-летнего нападающего был турецкий «Адана Демирспор». Он провел в клубе несколько месяцев, после чего расторг контракт. С 3 ноября Дзюба находится в статусе свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Властимил Петржела Артём Дзюба
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