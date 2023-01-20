Рыжиков объяснил, почему не хочет работать с вратарями

Бывший вратарь казанского «Рубина» Сергей Рыжиков, который в настоящий момент работает в тамбовском «Спартаке», поведал о том, почему не хочет работать непосредственно с голкиперами.

«Слишком узкая тема. Главный тренер - другое дело. Ты управляешь большим коллективом, выстраиваешь тренировочный процесс команды. Понял, что мне это интересно, когда еще в «Рубине» играл», - приводит слова Рыжикова издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что Сергей завершил карьеру в 2021 году. Большую часть своей игровой карьеры Рыжиков провел в составе казанского «Рубина» (2008-2018).