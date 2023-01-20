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Рыжиков: «Для меня работа с Талалаевым — настоящая школа тренерского мастерства»

20 Января 2023 • 10:12 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
04.03 19:00

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков, ранее входивший в тренерский штаб Андрея Талалаева в грозненском «Ахмате», поделился мнением о российском специалисте, который сейчас возглавляет московское «Торпедо».

По словам Рыжикова, в «Ахмате» он отвечал за взаимодействия вратаря с защитниками и за игру при стандартных положениях. Известный голкипер подчеркнул, что Талалаев является сильным мотиватором и обладает прекрасным чувством юмора.

«Для меня работа с ним — настоящая школа тренерского мастерства. Он сильный мотиватор, всегда чётко знает, чего хочет. «Ахмат» при нём показывал яркий, агрессивный футбол», — цитирует Рыжикова «Спорт-Экспресс».

Также Рыжиков уверен, что 50-летний специалист сумеет поднять «Торпедо», который  замыкает турнирную таблицу РПЛ после 17 туров, имея в своём активе шесть набранных очков. Напомним, что сам Рыжиков в настоящий момент возглавляет тамбовский «Спартак». 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Сергей Рыжиков Андрей Талалаев Ахмат
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