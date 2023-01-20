В ЦСКА рассказали о будущем Дивеева

Защитник Игорь Дивеев хочет продолжить выступления за московский ЦСКА. Об этом рассказал глава селекционного отдела «армейцев» Андрей Мовсесьян.

«Идут переговоры о подписании нового контракта. Насколько знаю, желание продлить договор взаимное - этого хотят и клуб, и сам футболист. Мы рассчитываем на Игоря как на игрока ЦСКА», - передает слова Мовсесьяна «Матч ТВ».

23-летний центральный защитник выступает за «армейцев» с лета 2019 года. Срок действующего контракта Дивеева с москвичами рассчитан до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Игорь сыграл десять матчей, в которых отметился голом и результативным пасом.