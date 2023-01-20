Шалимов: «Торпедо» стоило рисковать и брать Дзюбу»

Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о вероятном переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Торпедо». Ранее сообщалось, что 34-летний футболист проходит сборы с московской командой и в ближайшее время может заключить с «автозаводцами» полноценный контракт.

Специалист считает, что руководству «Торпедо» стоит подписать Дзюбу, который уже имеет опыт выступлений за небольшие команды.

«Если бы я работал в «Торпедо», сейчас бы его бы точно взял в команду. Есть время привести игрока в порядок, чтобы он набрал форму. А мотивации у него достаточно, убеждён в этом», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, что текущий сезон нападающий начинал в составе турецкого клуба «Адана Демирспор», с котором расторг соглашение уже в ноябре прошлого года, проведя в составе этой команды всего лишь пять матчей и забив один гол.