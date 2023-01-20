Алдонин назвал клуб РПЛ, который может помешать «Зениту» стать чемпионом

Экс-полузащитник национальной сборной России и столичного ЦСКА Евгений Алдонин высказался относительно второй половины сезона Премьер-лиги. В частности, он затронул чемпионскую гонку.

«В борьбу за чемпионство реально может включиться «Спартак». ЦСКА тоже может попробовать, но не могу сказать с уверенностью, что это произойдет», - приводит слова Алдонина издание Metaratings.ru.

По итогам 17 туров Российской премьер-лиги лидирует петербургский «Зенит», набравший 42 балла. Вторым идет «Спартак», который отстает от «сине-бело-голубых» на шесть очков. ЦСКА с 29 пунктами находится на пятой строчке.