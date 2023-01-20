Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал информацию о том, что «красно-белые» расторгли контракт с Михой Мевлей.

«Я думаю, что Мевлю брали не на роль основного игрока. Его брали как игрока подмены. Плюс он не пользовался доверием у тренера. Такое бывает: один тренер приходит, другой уходит, третий приезжает, четвертый уезжает. Он не пользовался доверием. Пару раз всего выходил на поле то. Ошибался он тоже на поле. Подумали и решили: смысл держать иностранца, когда можно своих наигрывать, особенно учитывая ситуацию. Для «Спартака» уход Мевли - вообще не потеря. Тем более, в клуб приходит парагваец Дуарте. Также ведутся переговоры с защитником «Бенфики». Так что уход Мевли - это вообще ничего страшного. Более молодые будут играть», - сказал Мостовой.