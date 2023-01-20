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Масалитин: «Мамаев там поддерживает форму и всё, рассматривать его ЦСКА не будет» эксклюзив

20 Января 2023 • 01:01 Комментировать

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Павел Мамаев находится на сборах вместе с командой «армейцев».

«Честно говоря, это вообще непонятно. Может быть, он просто по старым связям поддерживает форму там. Я думаю, что переход Мамаева в ЦСКА невозможен. Эта позиция там в принципе не рассматривается, как я понимаю. Сидеть на лавочке - возможно. Но это маловероятно. Он просто там поддерживает форму и все. Не больше. Рассматривать его ЦСКА не будет. Мамаев - уже давно пройденный вариант для ЦСКА, он уже не сможет играть там», - сказал Масалитин.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Масалитин Павел Мамаев
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