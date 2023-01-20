Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Павел Мамаев находится на сборах вместе с командой «армейцев».

«Честно говоря, это вообще непонятно. Может быть, он просто по старым связям поддерживает форму там. Я думаю, что переход Мамаева в ЦСКА невозможен. Эта позиция там в принципе не рассматривается, как я понимаю. Сидеть на лавочке - возможно. Но это маловероятно. Он просто там поддерживает форму и все. Не больше. Рассматривать его ЦСКА не будет. Мамаев - уже давно пройденный вариант для ЦСКА, он уже не сможет играть там», - сказал Масалитин.