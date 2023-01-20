«Спартак» покупает и продаёт защитников, Дзюба и Черышев возвращаются в РПЛ: главные трансферы и слухи недели

Главные трансферные новости прошедшей недели

На трансферном рынке Европы очень горячо. «Челси» совершил самую дорогую покупку зимы, заодно обновив рекорд для украинских футболистов, и это «синие» провернули уже четвёртый трансфер. В России включается «Спартак». «Красно-белые» взяли уже двух легионеров в оборону и планируют «скинуть» Мевлю с Рассказовым. «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире скаутов и футбольных агентов. Самые интересные новости и свершившиеся переходы/аренды собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

«Спартак» покупает и продаёт

Этой зимой Гильермо Абаскаль решил перекроить защитные ряды. Давно уже напрашивался трансфер в центр оборонительной линии и вот, он состоялся. 22-летний воспитанник «Серро Портеньо» Алексис Дуарте переходит в «Спартак». По заявлению президента парагвайского клуба, «красно-белые» приобрели 80% экономических прав на игрока, выплатив около пяти миллионов евро. Дуарте всю карьеру провёл в родном клубе, выступал в центре обороны, капитанил и дважды выигрывал чемпионат Парагвая. Легионерский слот для Алексиса уже освободил Миха Мевля. «Красно-белые» не смогли найти клуб словенскому защитнику, в итоге просто расторгнув контракт.

Почти завершён и трансфер на фланг. Томаш Тавареш из «Бенфики» улаживает последние детали сделки по своему переезду в Москву. Португальский клуб лишь хочет включить в контракт право обратного выкупа, а «Спартак» делает эту сумму побольше. 21-летнему крайнему защитнику, недавно перенесшему серьёзнейшую травму, «красно-белые» предложат зарплату в 1,2 млн евро плюс бонусы. А освободит ему место в составе Николай Рассказов. Он уже присоединился к «Крыльям» на сборе в Турции, клубы договариваются по символической цене трансфера.

Герои ЧМ-2018 едут в РПЛ

А помните, как гуляла Россия футбольная (и не только) летом 2018-го года? Подзатёрлись уже те времена, но можно с ходу назвать несколько героев того времени: Черышев, Дзюба, Акинфеев, Игнашевич, Головин. Так вот, первые двое собрались в РПЛ и уже близки к подписанию контрактов. Артёма Дзюбу в Москву возвращает «Торпедо». Инициатор громкого подписанию – президент Илья Геркус, противник – главный тренер Андрей Талалаев. Пока стороны не пришли к общему «да» и о подписании контракта официально не сообщается, но инсайдеры уверяют, что трансфер рассматривается всерьёз.

Дениса Черышева в Россию отправляет собственная команда. Спортивный директор «Венеции» Филиппо Антонелли поделился информацией, что у футболиста есть предложение из РПЛ, и трансфер очень даже возможен. Уже два месяца (сначала из-за травмы) Денис Черышев не попадает в заявку «Венеции», итого отыграв 10 игр в Серии В и так не став важным элементом команды. Клуб уже даёт понять, что согласен подзаработать на россиянине, которого подписал свободным агентом.

Европейские чемпионаты

«Челси» побил трансферный рекорд для украинских футболистов

Михаил Мудрик официально стал игроком «Челси», заодно побив трансферный рекорд Андрея Шевченко. Чтобы подрезать земляков из «Арсенала» лондонцам прошлись заплатить 70+30 миллионов евро. Инсайдеры пишут, что со всеми возможными бонусами сумма трансфера достигнет отметки и в 110 миллионов евро. Да и вообще, переход Михаила Мудрика стал четвертым в списке самых дорогих зимних приобретений. Больше платили только за Коутиньо, ван Дейка и Влаховича. А с активацией бонусов украинец уверенно перейдёт сразу на вторую позицию. Тяжело будет оправдать такой ценник, но мы пожелаем Михаилу справится с давлением.

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И ещё немного про донецкий «Шахтёр», невероятно обогатившийся после продажи Мудркиа. Был у команды и интересный трансфер на вход. Вернулся воспитанник клуба, экс-игрок «Зенита» Ярослав Ракицкий. Полгода в Турции не задались, и защитник вернулся на родину, подписав контракт с «Шахтёром» до конца сезона. Ракицкий – воспитанник клуба, он выступал за «Шахтёр» 11 лет и выиграл с клубом 19 трофеев.