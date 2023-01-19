​В «Истанбул Башакшехир» высказались насчёт новости об интересе к Смолову

Нападающий Фёдор Смолов снова может поиграть за границей. Появилась информация о том, что 32-летний футболист находится на радаре «Истанбул Башакшехир». Комментарий на этот счёт дал Гохан Йылмаз, который в турецком клубе возглавляет департамент по связям с общественностью.

«Я видел новости о возможном переходе Смолова в наш клуб. Но мне об этом ничего не известно», - высказался Йылмаз, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Уже год Фёдор Смолов выступает за московское «Динамо». Если брать сезон 2022/2023, то нападающий забил 9 голов в 20 матчах за «бело-голубых».

Отметим, что портал transfermarkt оценивает Фёдора Смолова в 5 миллионов евро.