​Гарре уже едет в «Крылья Советов» - ранее он выступал в молодёжке «Манчестер Сити»

В ближайшие часы в расположение «Крыльев Советов» приедет вингер Бенжамин Гарре. Об этом рассказал Эмилио Чемпион, который представляет интересы 22-летнего аргентинца.

«Завтра Гарре уже будет в расположении «Крыльев» и пройдёт медосмотр», - сказал Чемпион, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

C лета 2016 года до конца 2019 года Бенжамин Гарре занимался в академии «Манчестер Сити». Он выступал за команды разных возрастов в стане «горожан». За основную команду Гарре не играл.

Добавим, что «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России после первой части сезона.