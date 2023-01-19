Лещук: «Хочется выступать в Европе, это намного интереснее»

Голкипер столичного «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал ситуацию касательно потенциального перехода РФС в АФК.

Футболист признался, что к решению отложения РФС вопроса рассмотрения о переходе в Азию относится «фифти-фифти», ведь в нём живёт надежда на скорейшее возвращение в футбольную Европу.

Спортсмен сказал, что могут найтись сборные, которые откажутся играть с Россией, и модель поведения АФК в данном случае не проглядывается. Плюс, сказал игрок, непонятна и реакция УЕФА на потенциальное возвращение под её эгиду России после возможного ухода в АФК.

«Плюсы от перехода в Азию - международные матчи, но при этом, конечно, хочется выступать в Европе, это намного интереснее», - цитирует динамовца Sport24.