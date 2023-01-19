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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Геркус сделал предложение Дзюбе ещё в ноябре

19 Января 2023 • 23:05 Комментировать

Судя по всему, Артём Дзюба не будет играть за «Торпедо», хотя с этим клубом 34-летнего форварда в последнее время слухи связывали очень активно. По последней информации, «автозаводцы» отказались от Дзюбы по трём причинам.

Между тем, телеграм-канал «Инсайды от Карпа» рассказывает о том, что президент «Торпедо» Илья Геркус ещё в ноябре сделал Артёму Дзюбе предложение. Если верить источнику, тогда Геркус предложил Дзюбе 500 тысяч евро за контракт на остаток сезона 2022/2023. Нападающий решил подумать и только недавно дал позитивный ответ.

Кстати говоря, по данным сетевого издания «Евро-Футбол», услуги Артёма Дзюбы были предложены «Химкам».  

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Артём Дзюба Илья Геркус
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