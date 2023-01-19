В прессе появилась информация о том, что «Торпедо» отказалось от варианта с подписанием нападающего Артёма Дзюбы.

По данным телеграм-канала «Инсайды от Карпа», «Торпедо» принял отрицательное решение по Артёму Дзюбе по трём причинам. Сюда входят плохая форма нападающего, негативная реакция на игрока со стороны болельщиков и потенциальные проблемы с атмосферой в раздевалке команды.

Артём Дзюба уже примерно два с половиной месяца находится без клуба с момента расторжения контракта с «Адана Демирспор». В Турции россиянин толком не заиграл.

«Торпедо», напомним, замыкает турнирную таблицу чемпионата России после первой части сезона.