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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Раскрыты три причины, по которым «Торпедо» отказалось от Дзюбы слухи

19 Января 2023 • 22:59 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что «Торпедо» отказалось от варианта с подписанием нападающего Артёма Дзюбы.

По данным телеграм-канала «Инсайды от Карпа», «Торпедо» принял отрицательное решение по Артёму Дзюбе по трём причинам. Сюда входят плохая форма нападающего, негативная реакция на игрока со стороны болельщиков и потенциальные проблемы с атмосферой в раздевалке команды.

Артём Дзюба уже примерно два с половиной месяца находится без клуба с момента расторжения контракта с «Адана Демирспор». В Турции россиянин толком не заиграл.

«Торпедо», напомним, замыкает турнирную таблицу чемпионата России после первой части сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Артём Дзюба Трансферы футбола - зима 2023
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