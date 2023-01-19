Кирьяков прокомментировал возможный переезд Смолова в Турцию

Российский тренер Сергей Кирьяков отреагировал на слух о том, что турецкий «Истанбул Башакшехир» сделал российскому форварду «Динамо» Фёдору Смолову предложение о контракте.

«Вопрос уже к самому Смолову: чего он сейчас хочет? Если просто доигрывать, то остаться в России — не самый плохой вариант, ещё и получая за это приличные деньги», - цитирует Кирьякова «Чемпионат».

Эксперт добавил, что переезд в Стамбул – неплохой шанс поиграть в еврокубках, а главное – на международном уровне, так как клуб идёт сейчас на третьем месте в чемпионате Турции, пропустив вперёд лишь «Галатасарай» и «Фенербахче».

32-летний Смолов перешёл в «Динамо» с зимы 2022 года.