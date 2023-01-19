Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кирьяков прокомментировал возможный переезд Смолова в Турцию

19 Января 2023 • 22:23 Комментировать

Российский тренер Сергей Кирьяков отреагировал на слух о том, что турецкий «Истанбул Башакшехир» сделал российскому форварду «Динамо» Фёдору Смолову предложение о контракте.

«Вопрос уже к самому Смолову: чего он сейчас хочет? Если просто доигрывать, то остаться в России — не самый плохой вариант, ещё и получая за это приличные деньги», - цитирует Кирьякова «Чемпионат».

Эксперт добавил, что переезд в Стамбул – неплохой шанс поиграть в еврокубках, а главное – на международном уровне, так как клуб идёт сейчас на третьем месте в чемпионате Турции, пропустив вперёд лишь «Галатасарай» и «Фенербахче».

32-летний Смолов перешёл в «Динамо» с зимы 2022 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Кирьяков Фёдор Смолов Истанбул Башакшехир
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Января
23:46 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов - о Бикфалви: «Куда он пойдёт, ему 34 года уже»
23:37 · Россия. Премьер-лига
​Гарре уже едет в «Крылья Советов» - ранее он выступал в молодёжке «Манчестер Сити»
23:24 · Россия. Премьер-лига
Бывший вингер «Ромы» тренируется с «Химками»
23:08 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв прокомментировал победу ЦСКА над «Оренбургом»
23:05 · Россия. Премьер-лига
Лещук: «Хочется выступать в Европе, это намного интереснее»
23:05 · Россия. Премьер-лига
​Геркус сделал предложение Дзюбе ещё в ноябре
22:45 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев назвал легионера, которого вернул бы в РПЛ
22:39 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Коченков усилит сборную Кыргызстана»
22:23 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков прокомментировал возможный переезд Смолова в Турцию
22:22 · Россия. Премьер-лига
​Агент Барбоза прокомментировал интерес «Бешикташа» к Баринову
22:01 · Россия. Премьер-лига
Медина заявил, что счастлив в ЦСКА
21:58 · Россия. Премьер-лига
Банатин – о Баринове: «Дима — патриот «Локомотива»
21:48 · Россия. Премьер-лига
Семшов уверен, что сборной России нужно проводить сборы
21:46 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Наиболее яркое впечатление произвёл Вагнер Лав»
21:36 · Россия. Премьер-лига
Директор клуба «Истанбул Башакшехир» ответил на вопрос о Смолове
Все новости
Рекомендуем