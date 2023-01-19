​Агент Барбоза прокомментировал интерес «Бешикташа» к Баринову

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов находится на радаре турецкого «Бешикташа». Комментарий на этот счёт дал известный агент из Португалии Паулу Барбоза.

«Тут стоит вопрос об аренде, а это не очень интересно для любого клуба. Баринов играет в основном составе, отдавать его в аренду не очень целесообразно. Насколько я знаю, это должна быть аренда. Посмотрим, что будет», - высказался Барбоза, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Дмитрий Баринов проводит в «Локомотиве» всю карьеру и является капитаном команды. В 169 матчах за «железнодорожников» Баринов записал на свой счёт семь голов.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 26-летнего Дмитрия Баринова в 9 миллионов евро.