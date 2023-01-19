Банатин – о Баринове: «Дима — патриот «Локомотива»

Футбольный агент Павел Банатин прокомментировал потенциальный переход российского игрока Дмитрия Баринова из «Локомотива» в «Бешикташ».

«Дима — патриот «Локомотива», это первое, что необходимо понимать в контексте темы возможного трансфера. Поэтому ко всем решениям он относится спокойно», - цитирует Банатина «Чемпионат».

Несмотря на то, что, по мнению специалиста, россиянин хочет проверить свои возможности на европейской арене, в том числе и в еврокубках, где «Бешикташ» появляется регулярно, профессионализм спортсмена и преданность команде находятся на очень высоком уровне.