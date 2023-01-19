Семшов уверен, что сборной России нужно проводить сборы

Бывший российский полузащитник, а ныне тренер Игорь Семшов надеется, что сборная России, несмотря на изоляцию, будет проводить командные сборы, вне зависимости от участия в официальных матчах. Ранее СМИ сообщали, что российская команда планирует провести пять товарищеских встреч в наступившем 2023 году.

«Если есть такая возможность у национальной команды – надо собираться. Сборная должна существовать, так как через какое-то время команда будет принимать участие в отборочных играх», - цитирует Семшова «РБ Спорт».

Он добавил, что российской команде не стоит забывать и болельщиках, которые хотят видеть свою национальную команду пусть и в товарищеских играх.

Напомним, что российская сборная не провела в 2022 году ни одного официального матча из-за санкций ФИФА и УЕФА по политическим причинам.