Дзюба по-прежнему может уехать в Турцию, Саудовскую Аравию или ОАЭ

Российский 34-летний форвард Артём Дзюба, который в настоящий момент находится без работы, может продолжить карьеру в трёх зарубежных странах – Турции, Саудовской Аравии и ОАЭ или найти вариант трудоустройства в клубе РПЛ. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Напомним, ранее тот же источник сообщал, что россиянин не перейдёт в стан аутсайдера РПЛ – московское «Торпедо», так как руководство «автозаводцев» отказалось от идеи подписывать опытного форварда.

После «Торпедо» пресса стала активно сватать Дзюбу в другой аутсайдер чемпионата России – «Химки».

Напомним, с конца лета и осенью Дзюба играл в турецком клубе «Адана Демирспор», который покинул потому, что не попадал в состав уже к ноябрю-месяцу.