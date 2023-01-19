Барбоза: «Дзюба - отличный игрок, он ещё может играть на высоком уровне»

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о возможном футбольном будущем известного российского спортсмена Артёма Дзюбы.

«Дзюба — отличный игрок, он ещё может играть на высоком уровне. Сейчас он является свободным агентом. А значит, может быть заявлен в любое время. Я надеюсь, что он найдёт хороший клуб и покажет все свои качества», - цитирует Барбозу «Спорт-Экспресс».

Специалист считает, что у бывшего нападающего московского «Спартака» и петербургского «Зенита» в дальнейшем могут появиться возможности трудоустройства за пределами России, но вот о желании этого, по мнению португальца, нужно задавать вопросы самому россиянину.