Дзюба может стать игроком «Химок»

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», услуги российского форварда Артёма Дзюбы были предложены подмосковным «Химкам».

Ранее сообщалось о том, что московский спортсмен не перейдёт в столичное «Торпедо».

За свою карьеру Артём Дзюба выступал за московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», тульский «Арсенал» и турецкий «Адана Демирспор». В последнее время нападающий находится без клуба.

Также игрок на протяжении десяти лет вызывался в национальную сборную России, был одним из лидеров команды во время чемпионата мира, проходившего в 2018 году.