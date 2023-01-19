Личка: «ЦСКА выиграл заслуженно»

Наставник «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче с московским ЦСКА (0:1).

Специалист заявил, что его коллектив уступил весьма неплохой команде, а также отметил разницу в составах обеих команд между первой и второй 45-минуткой.

«Можно сказать, что первый тайм с нашей стороны мне не понравился. Второй тайм уже был лучше. Он был более футбольным и агрессивным. Надо сказать, что ЦСКА выиграл заслуженно», - приводит слова чешского эксперта «Матч ТВ».

В турнирной таблице чемпионата России «Оренбург» (7 место) и ЦСКА (5 место) разделяют четыре очка.