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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Торпедо» приняли решение по Дзюбе

19 Января 2023 • 19:58 Комментировать

В последнее время пресса активно сватала форварда Артёма Дзюбу в «Торпедо». Впрочем, 34-летнего футболиста в московской команде не будет. В стане «автозаводцев» в четверг приняли решение отказаться от варианта с подписанием контракта с Дзюбой. В клубе переключатся на других игроков, способных усилить атакующую линию, о чём пишет «РБ Спорт».

Артём Дзюба с начала ноября не имеет клуба. Два с половиной месяца назад нападающий расторг трудовое соглашение с «Адана Демирспор» в Турции.

Отметим, что «Торпедо» располагается на последней строчке в турнирной таблице Премьер-лиги после первой части сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Артём Дзюба Трансферы футбола - зима 2023
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