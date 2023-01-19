​В «Торпедо» приняли решение по Дзюбе

В последнее время пресса активно сватала форварда Артёма Дзюбу в «Торпедо». Впрочем, 34-летнего футболиста в московской команде не будет. В стане «автозаводцев» в четверг приняли решение отказаться от варианта с подписанием контракта с Дзюбой. В клубе переключатся на других игроков, способных усилить атакующую линию, о чём пишет «РБ Спорт».

Артём Дзюба с начала ноября не имеет клуба. Два с половиной месяца назад нападающий расторг трудовое соглашение с «Адана Демирспор» в Турции.

Отметим, что «Торпедо» располагается на последней строчке в турнирной таблице Премьер-лиги после первой части сезона.