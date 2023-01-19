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«Томь» потеряла профессиональный статус

19 Января 2023 • 19:44 Комментировать

Футбольный клуб «Томь» из сибирского города Томск, основанный девятого марта 1957 года, потерял профессиональный статус. Об этом пресс-служба сибиряков сообщила посредством социальных сетей.

«Проект «ФК «Томь», служивший Томску и области 65 лет, завершается. Что ж, будем надеяться на новое возрождение Большого томского футбола», - говорится в заявлении «Томи».

За «зелёно-белых» в своё время выступали такие известные футболисты, как Артём Дзюба, Павел Погребняк, Александр Соболев, Артём Ребров, Виталий Денисов, Илья Близнюк, Александр Ширко, Гарри О’Коннор и многие другие.

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Евро-Футбол.Ру,
Томь
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