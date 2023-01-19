​У Смолова отреагировали на информацию о предложении из Турции

В прессе появилась информация о том, что Фёдор Смолов в обозримом будущем может сменить «Динамо» на «Истанбул Башакшехир». Клуб турецкой Суперлиги предлагает 32-летнему нападающему трудовой договор до конца сезона 2024/2025.

Дела Фёдора Смолова ведёт агентство ProSports Management. Его глава Герман Ткаченко дал комментарий насчёт информации из прессы.

«Мы не комментируем наши сделки, пока о них не выскажутся клубы. На сегодня Фёдор игрок «Динамо». Но в футболе всё может измениться до конца трансферного окна», - высказался Ткаченко, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Фёдор Смолов уже год представляет московское «Динамо». Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают игрока в 5 миллионов евро.