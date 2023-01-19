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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Европейский клуб предлагает контракт Смолову

19 Января 2023 • 18:49 Комментировать (2)

Форвард Фёдор Смолов снова имеет возможность попробовать себя за рубежом. Контракт 32-летнему форварду предлагает «Истанбул Башакшехир», о чём стало известно «Чемпионату».

По данным источника, клуб из турецкой Суперлиги предлагает Фёдору Смолову трудовое соглашение до середины 2025 года.

Фёдор Смолов некоторое время назад уже выступал за границей. Во второй части сезона 2019/2020 форвард играл за «Сельту» в аренде. Тогда Смолов забил два гола, причём грандам – «Реалу» и «Барселоне».

Уже год Фёдор Смолов выступает за московское «Динамо». Эксперты портала transfermarkt оценивают футболиста в 5 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов Истанбул Башакшехир Трансферы футбола - зима 2023
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Комментарии (2)
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One Live
19 Января 2023 в 19:13
Оказывается Турция - это Европа)
Wetr123
19 Января 2023 в 20:23
Таки да- маленькая часть турции( возле болгарской границы)находится в европе. Кстати, бОльшая часть россии находится в азии, города краснодар, ставрополь, кавминводы-это тоже азия!
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