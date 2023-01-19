​Европейский клуб предлагает контракт Смолову

Форвард Фёдор Смолов снова имеет возможность попробовать себя за рубежом. Контракт 32-летнему форварду предлагает «Истанбул Башакшехир», о чём стало известно «Чемпионату».

По данным источника, клуб из турецкой Суперлиги предлагает Фёдору Смолову трудовое соглашение до середины 2025 года.

Фёдор Смолов некоторое время назад уже выступал за границей. Во второй части сезона 2019/2020 форвард играл за «Сельту» в аренде. Тогда Смолов забил два гола, причём грандам – «Реалу» и «Барселоне».

Уже год Фёдор Смолов выступает за московское «Динамо». Эксперты портала transfermarkt оценивают футболиста в 5 миллионов евро.