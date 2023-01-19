Орещук: «Уход Фомина будет потерей для «Динамо», но не огромной»

Бывший нападающий петербургского «Динамо» Роман Орещук прокомментировал потенциальный уход из ряда столичных динамовцев полузащитника Даниила Фомина.

«Уход Фомина будет потерей для «Динамо», но не огромной. Тот Фомин, который был в прошлом году и нынешний Фомин – это небо и земля», - приводит слова специалиста «Спорт День За Днём».

По словам Орещука, главный козырь Фомина – это прекрасное исполнение завершающего паса, однако что касается скорости, принятия решений и интенсивности, то тут 25-летний спортсмен проседает.

Даниил Фомин является игроком «бело-голубых» с третьего августа 2020 года.