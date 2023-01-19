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Орещук: «Уход Фомина будет потерей для «Динамо», но не огромной»

19 Января 2023 • 18:34 Комментировать

Бывший нападающий петербургского «Динамо» Роман Орещук прокомментировал потенциальный уход из ряда столичных динамовцев полузащитника Даниила Фомина.

«Уход Фомина будет потерей для «Динамо», но не огромной. Тот Фомин, который был в прошлом году и нынешний Фомин – это небо и земля», - приводит слова специалиста «Спорт День За Днём».

По словам Орещука, главный козырь Фомина – это прекрасное исполнение завершающего паса, однако что касается скорости, принятия решений и интенсивности, то тут 25-летний спортсмен проседает.

Даниил Фомин является игроком «бело-голубых» с третьего августа 2020 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Роман Орещук Даниил Фомин
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