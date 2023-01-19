​Медина – о задачах ЦСКА: «Хотим стать чемпионами»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина сказал несколько слов о задачах, которые стоят перед командой.

«Мы верим в себя и команду. Ставим самые высокие цели и хотим стать чемпионами. Сейчас лидер РПЛ оторвался достаточно далеко, но мы приложим максимум усилий, чтобы подняться как можно выше», - высказался Медина, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

После первой части чемпионата России ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» команда Владимира Федотова отстаёт на 13 зачётных баллов.

Ближайший матч Премьер-лиги ЦСКА проведёт 5 марта – против «Сочи» на выезде.

Хесус Медина выступает за ЦСКА уже год. За это время он провёл 28 матчей, в которых забил семь голов.