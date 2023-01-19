Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ЦСКА минимально обыграл «Оренбург»

19 Января 2023 • 18:13 Комментировать

В четверг ЦСКА проводил товарищеский матч против «Оренбурга» на зимних сборах. Команде Владимира Федотова удалось довольно быстро открыть счёт – автором гола стал Иван Обляков. Больше в этом поединке голов забито не было, «армейцы» отпраздновали минимальную победу. Впрочем, на сборах результат всегда отходит на второй план.

Отметим, что после первой части чемпионата России ЦСКА занимает в турнирной таблице пятое место (29 очков), а «Оренбург» - седьмое (25 очков).

Футбольный сезон в России возобновится уже в феврале с кубковых матчей. В РПЛ же рестарт сезона намечен на начало весны.

Протокол игры  
Оренбург0:1ЦСКА Москва
  13'Обляков Иван (0:1)
Акинфеев ИгорьМойзес МоураДивеев ИгорьГаич Милан IIЗделар СашаМендес ВикторОбляков ИванЗайнутдинов БактиёрМедина ХесусЧалов ФёдорВиллиан да Силва
Запасные: Мухин МаксимБоков ДанилаУшаков ЕгорЛукин МатвейШайхутдинов ВладимирЕрмаков НикитаГайч АдольфоНосков ЕгорЩенников ГеоргийКарраскаль ХорхеЗаболотный АнтонКисляк МатвейКучаев КонстантинНабабкин КириллТороп Владислав
Сысуев НиколайХотулёв ДанилаПерес МатиасЭктов АлександрКовалёв ЮрийВера Лукас ГабриэльПеченин КириллКапленко КириллОганесян СтепанВоробьёв Дмитрий ДмитриевичОбухов Владимир
Запасные: Сиваков МихаилТитков НиколайГурциев БатразМарин ДжиммиПолуяхтов ВладимирАкоста ДиегоБашич ИванАюпов ТимурСтаматов МатеоГойкович Ренато
19 января.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Оренбург
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Апреля
19:06 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» заявили, что забыли зимнюю историю про Изидора и «Лион»
18:58 · Россия. Премьер-лига
Асхабадзе высказался о возможном возвращении в «Спартак»
18:39 · Россия. Премьер-лига
Алдонин считает интересной идею внедрения плей-офф в РПЛ 2
18:34 · Россия. Премьер-лига
РПЛ учредила футбольную премию
18:23 · Россия. Премьер-лига
Названа дата проведения матча за Суперкубок России
17:58 · Россия. Премьер-лига
Уткин отреагировал на позицию МВД по возвращению продажи пива на стадионах
17:51 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «С VAR стало только хуже»
17:40 · Россия. Премьер-лига
Березовский: «Думаю, Захарян не слишком окреп»
17:39 · Россия. Премьер-лига
Семёнов назвал Дзюбу самым сложным нападающим в Премьер-лиге
17:35 · Россия. Премьер-лига
Стыковые матчи за места в РПЛ пройдут без Fan ID
17:33 · Россия. Премьер-лига
Сайманов: «Думаю, что Слуцкий скоро вернётся»
17:31 · Россия. Премьер-лига
Яхимович — о Кокорине: «Если ты футболист топового уровня, почему тогда не заиграл в Италии?»
17:22 · Россия. Первая лига
Сайманов верит в возвращение «Рубина» в Премьер-лигу
17:15 · Россия. Премьер-лига
Президент РПЛ высказался о возможном расширении лиги
17:07 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал глупостью возможное введение стадии плей-офф в РПЛ
Все новости
Рекомендуем