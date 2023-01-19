​ЦСКА минимально обыграл «Оренбург»

В четверг ЦСКА проводил товарищеский матч против «Оренбурга» на зимних сборах. Команде Владимира Федотова удалось довольно быстро открыть счёт – автором гола стал Иван Обляков. Больше в этом поединке голов забито не было, «армейцы» отпраздновали минимальную победу. Впрочем, на сборах результат всегда отходит на второй план.
Отметим, что после первой части чемпионата России ЦСКА занимает в турнирной таблице пятое место (29 очков), а «Оренбург» - седьмое (25 очков).
Футбольный сезон в России возобновится уже в феврале с кубковых матчей. В РПЛ же рестарт сезона намечен на начало весны.
Протокол игры
|13'Обляков Иван (0:1)
Акинфеев Игорь•Мойзес Моура•Дивеев Игорь•Гаич Милан II•Зделар Саша•Мендес Виктор•Обляков Иван•Зайнутдинов Бактиёр•Медина Хесус•Чалов Фёдор•Виллиан да Силва
Сысуев Николай•Хотулёв Данила•Перес Матиас•Эктов Александр•Ковалёв Юрий•Вера Лукас Габриэль•Печенин Кирилл•Капленко Кирилл•Оганесян Степан•Воробьёв Дмитрий Дмитриевич•Обухов Владимир
19 января.
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