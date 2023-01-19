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​«Локомотив» отклонил предложение «Бешикташа» по Баринову

19 Января 2023 • 17:47 Комментировать

«Локомотив» отклонил предложение по полузащитнику Дмитрию Баринову, которое сделал «Бешикташ». Об этом рассказал Сейчун Казанчи, который занимает должность генерального директора стамбульского клуба.

«Мы сделали предложение по Баринову, они отказались, так что на данный момент дело закрыто», - высказался Казанчи, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее в прессе сообщалось, что «Локомотив» хочет выручить за Дмитрия Баринова 15 миллионов евро, в то время как «Бешикташ» предложил за россиянина в 12 раз меньше.

26-летний Дмитрий Баринов является капитаном «Локомотива». Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают полузащитника в 9 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Бешикташ Дмитрий Баринов Трансферы футбола - зима 2023 Сейчун Казанчи
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