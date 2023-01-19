Талалаев посетил матч «Факела» со «Спартаком»

Наставник столичного «Торпедо» Андрей Талалаев посетил товарищеский поединок между воронежским «Факелом» и суботинским «Спартаком». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Противостояние команд из России и Сербии стартовало в 16:00.

Коллектив из Воронежа после 17 проведённых поединок расположился на 13 строчке Российской премьер-лиги, сумев заработать за это время 13 баллов.

Клуб из Суботицы, имея в своём активе 18 очков после 19 туров, в настоящее время находится на 11 месте в турнирной таблице чемпионата Сербии.

Что касается московского «Торпедо», то «чёрно-белая» команда замыкает таблицу чемпионата России, заработав за 17 поединков всего лишь шесть зачётных единиц.