Андреев: «По Стаматову предложений в клуб не поступало»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал нынешнее положение болгарского защитника Матео Стаматова в клубе.

«На данный момент по Стаматову предложений в клуб не поступало, у него действующий контракт. Он – футболист «Оренбурга», - цитирует специалиста «РБ Спорт».

23-летний спортсмен помогал своей команде на поле в десяти поединках нынешнего сезона.

В Российской премьер-лиге оренбургский коллектив располагается на седьмой позиции, имея в своём активе 25 баллов.

В группе Фонбет Кубка России «Оренбург» занял четвёртое место, оставшись позади московского «Динамо», «Ростова» и грозненского «Ахмата».