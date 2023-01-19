«Сочи» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с полузащитником Кристианом Нобоа. 37-летний эквадорец поставил подписи в новом трудовом соглашении по формуле «1+1».

За «Сочи» Кристиан Нобоа выступает с августа 2019 года. С тех пор эквадорец провёл за команду 91 матч и забил 36 голов.

После первой части чемпионата России «Сочи» располагается на девятой позиции в турнирной таблице. Команда имеет 25 зачётных баллов в своём активе. От лидирующего «Зенита» сочинцы отстают на 17 очков.

Добавим, что сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале марта.