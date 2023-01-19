​РПЛ – на последнем месте в рейтинге сильнейших лиг мира, выше даже Замбия

Как мы уже рассказывали, в четверг Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала свой ежегодный рейтинг сильнейших лиг в мире. Первое место, на удивление, заняла не одна из европейских топ-лиг, а бразильская Серия А. Только вслед за ней идут АПЛ и остальные статусные лиги, представляющие УЕФА.

Что касается Российской премьер-лиги, то в рейтинге из 80 позиций она заняла последнюю строчку. Выше оказались даже такие экзотические чемпионаты как чемпионаты Таиланда, Нигерии и Замбии.

Впрочем, к такого рода рейтингам вряд ли имеет смысл относиться серьёзно.