РФС планирует увековечить имя Пеле в России

Российский футбольный союз планирует увековечить имя Пеле в России. В настоящий момент обсуждаются варианты того, как это можно осуществить.

«РФС обсуждает варианты того, как можно увековечить память Пеле в России», - приводит ТАСС комментарий службы коммуникаций РФС.

В организации отметили, что в обсуждении участвуют ветераны российского футбола, которые выходили на поле вместе с Пеле.

Пеле умер 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет. В последние годы Король футбола отважно боролся с раком. Пеле остаётся единственным футболистом в истории, которому удавалось трижды стать чемпионом мира.