ЦСКА официально объявил о переходе полузащитника Кристияна Бистровича в «Фортуну» из Ситтарда. Нидерландский клуб арендовал 24-летнего хорвата до конца нынешнего сезона с правом дальнейшего выкупа.

Первую часть сезона 2022/2023 Кристиян Бистрович провёл в итальянском «Лечче». Договор аренды игрока был прерван.

Отметим, что за ЦСКА Кристиян Бистрович провёл 96 официальных матчей, в которых забил восемь голов. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста в 2,2 миллиона евро.

«Фортуна» на текущий момент занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.