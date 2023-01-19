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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Из-за вертолёта с помощником Путина в Иране задержали матч

19 Января 2023 • 15:43 Комментировать

В среду в иранском городе Астара за полчаса до начала футбольного матча на поле приземлился вертолёт. Как сообщает Mehr, воздушное судно было вынуждено осуществить посадку на футбольное поле местного стадиона из-за «проблем в области безопасности». Как следствие, старт футбольного матча был отложен на 40 минут.

Отмечается, что на борту вертолёта находился Игорь Левитин – помощник президента России Владимира Путина. Вместе с ним в вертолёте находились и местные чиновники. Они прилетели в Астару для запуска проекта железной дороги между Ираном и Россией.

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Путин Игорь Левитин
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