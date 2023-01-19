Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

- «Бешикташ» улучшил предложение по Баринову и включил опцию обратного выкупа. Верите, что переход состоится, раз турки не теряют надежды заполучить игрока «Локомотива»?

- Не хочу угадывать, но ему стоит уйти в Турцию. Конечно, болельщики будут жалеть, потому что у команды трудное положение, но такими предложениями не разбрасываются. Поэтому важно масштабно смотреть на такие вещи. Человек уходит для того, чтобы улучшить свое положение в футболе. От этого наш футбол только выиграет.

- Почему?

- Появятся новые ребята на хорошем примере. Баринов посмотрит на футбол с других позиций. Потом он приедет обратно и может задать направление, которого у нас нет. Так что это важно для развития нашего футбола. Думаю, что и сам Баринов рассчитал свои силы и преимущества. На первых порах у него могут быть сложности в той команде, но его уход придаст новый импульс в отношении людей к делу. Тем более, «Бешикташ» - далеко не последняя команда в Европе.

- Чемпионат Турции не самый сильный. Стоит ли туда ехать, или сейчас надо хвататься за любое предложение поиграть в Европе?

- В данный момент лучшего предложения не будет. Мы особо не избалованы такими приглашениями. Любое из них для нашего футболиста – возможность сопоставить свои игровые возможности на фоне команд, которые представляют европейский футбол не худшего качества.

- Не считаете, что неэтично бросать «Локомотив» в трудной ситуации?

- В клубе есть люди, которые оценивают все преимущества и весь негатив. Отсюда будут сделаны выводы, учитывая, что Баринов на контракте. Они рассчитают, насколько он им интересен в плане выхода из сложной турнирной ситуации, и могут его продать или сделать другой выбор.

- А что касается самого Дмитрия?

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- С точки зрения этических норм, болельщикам хотелось бы, чтобы он проиграл в «Локомотиве», выправил ситуацию и после этого с чистым сердцем уезжал. Но возможно, что предложений больше не будет и можно раствориться в нашем футболе.

- «Локомотив» найдет, кем заменить Баринова без большого ущерба для команды?

- Карпукаса же нашли. Он молодой мальчик. В клубе разберутся: либо Баринова не отпустят, сказав, что лучше него нет, и клуб не может разбрасываться такими кадрами, либо скажут, что есть достойная замены и Баринов может уехать.

- Он усилит «Бешикташ»?

- Не знаю, насколько «Бешиткаш» сейчас хорош. Но по тому, как Баринов играет, у него есть все предпосылки двинуться в ином направлении.

- Как вообще оцениваете перспективы «Локомотива» во второй части сезона?

- У него есть все для того, чтобы изменить ситуацию. «Железнодорожники» сами попали туда – это не плод усилий большой группы команд нашего чемпионата. «Локомотив» сам недоработал, допустил кучу ошибок. Если он отпускает Баринова, то видит выход из ситуации. Я убежден, что «Локомотив» не вылетит, что он разберется и выйдет из этой непростой ситуации и даже двинется поближе к шестерке.

Елена Григорьевская