Овчинников: «Дзюба уже сам себя боится»

Известный тренер Валерий Овчинников высказался о возможном переходе 34-летнего нападающего Артёма Дзюбы в «Торпедо».

По мнению специалиста, если такой трансфер состоится, наставник «автозаводцев» Андрей Талалаев сумеет найти общий язык с опытным футболистом. Напомним, что на данный момент «Торпедо» замыкает турнирную таблицу РПЛ, имея в своём активе шесть набранных очков после 17 туров.

«Нужен такой главный тренер, который не станет опасаться Дзюбу — ни его запросов, ни его отношения, ни его юмора. Ведь столько про него наговорили, что он и сам уже, наверное, не до конца понимает, где правда, а где ложь. Утром просыпается и сам себя боится!» — цитирует Овчинникова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Дзюба отправился вместе с «Торпедо» на сборы и в ближайшее время может подписать контракт с московским клубом.