​Сантос предположил, как будет выбран новый капитан «Зенита»

В начале января из «Зенита» ушёл защитник Деян Ловрен. Как следствие, «сине-бело-голубые» остались без капитана. Бразилец Дуглас Сантос предположил, как будет выбран новый капитан команды.

«Не знаю, как это будет происходить. Наверное, Сергей Семак в какой-то момент должен принять решение и сообщить о нём команде, но пока что этого не произошло», - высказался Сантос, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Деян Ловрен перебрался из «Зенита» в «Лион». Для питерского клуба продажа 33-летнего хорвата стала хорошим шагом, поскольку контракт футболиста действовал до лета.

На текущий момент «Зенит» является лидером чемпионата России. Питерцы имеют шестиочковый отрыв от ближайшего преследователя.