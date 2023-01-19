​Валерий Овчинников: «После того, как «Локомотив» выгнал Сёмина, у меня к этому клубу особая позиция»

Известный тренер Валерий Овчинников высказался об уходе с тренерского мостика «Локомотива» Юрия Сёмина, случившемся несколько лет назад.

Напомним, что в 2020 году руководители «Локомотива» приняли решение не продлевать контракт с Юрием Сёминым. Должность главного тренера «железнодорожников» тогда занял Марко Николич.

«Просто после того, как «Локомотив» выгнал Юрия Палыча Сёмина, у меня к этому клубу своя особая позиция. Я не понимаю такого нечеловеческого отношения к такому тренеру. Этим руководителям надо бы в ноги упасть Сёмину и извиняться перед ним», - высказался Овчинников, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в настоящий момент Юрий Сёмин находится без работы. Что касается «Локомотива», то в ноябре команду принял молодой специалист Михаил Галактионов. Ему предстоит серьёзная работа, ведь на текущий момент «железнодорожники» занимают лишь 14-е место в таблице РПЛ.