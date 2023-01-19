​Стало известно, сколько «Спартак» потратит на Тавареша

Защитник Томаш Тавареш в скором времени сменит «Бенфику» на «Спартак». В лиссабонском клубе подтвердили тот факт, что сделка уже согласована. Впрочем, 21-летнему Таварешу ещё нужно пройти медицинское обследование, что особенно важно после серьёзной травмы.

Между тем, стала известна примерная сумма трансфера Томаша Тавареша. По данным Metaratings, «Спартак» заплатит «Бенфике» около 3 миллионов евро.

Рулевой «Спартака» Гильермо Абаскаль прекрасно знает возможности Томаша Тавареша. Испанский тренер и португальский правый защитник относительно недавно пересекались в швейцарском «Базеле».