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​Тавареш переходит в «Спартак» - в «Бенфике» подтвердили

19 Января 2023 • 14:40 Комментировать (1)

Защитник Томаш Тавареш в обозримом будущем станет игроком «Спартака». Московский клуб согласовал трансфер 21-летнего защитника с «Бенфикой». Об этом рассказал Руй Педру, который занимает должность спортивного директора лиссабонского клуба.

«Да, трансфер Тавареша в «Спартак» действительно согласован. В ближайшие несколько дней игрок прилетит на медосмотр», - высказался Педру, слова которого на своих страницах приводит sport24.

Основная позиция Томаша Тавареша – правый фланг обороны. Рулевой «Спартака» Гильермо Абаскаль пересекался с португальцем, когда работал в «Базеле».

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Томаша Тавареша в 2 миллиона евро. В сезоне 2022/2023 защитник на поле не выходил из-за серьёзной травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Бенфика Томаш Тавареш Трансферы футбола - зима 2023
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