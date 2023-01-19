​Тавареш переходит в «Спартак» - в «Бенфике» подтвердили

Защитник Томаш Тавареш в обозримом будущем станет игроком «Спартака». Московский клуб согласовал трансфер 21-летнего защитника с «Бенфикой». Об этом рассказал Руй Педру, который занимает должность спортивного директора лиссабонского клуба.

«Да, трансфер Тавареша в «Спартак» действительно согласован. В ближайшие несколько дней игрок прилетит на медосмотр», - высказался Педру, слова которого на своих страницах приводит sport24.

Основная позиция Томаша Тавареша – правый фланг обороны. Рулевой «Спартака» Гильермо Абаскаль пересекался с португальцем, когда работал в «Базеле».

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Томаша Тавареша в 2 миллиона евро. В сезоне 2022/2023 защитник на поле не выходил из-за серьёзной травмы.