Экс-нападающий «Манчестер Сити» переходит в клуб РПЛ

Аргентинский нападающий Бенжамин Гарре, с 2016 по 2020 год находившийся в системе «Манчестер Сити», близок к переезду в Российскую премьер-лигу. Об этом рапортуют журналисты ESPN.

Согласно данным источника, интерес к 22-летнему южноамериканцу проявляют самарские «Крылья Советов». Российский клуб заплатит за 50 процентов прав на игрока 1,5 миллиона евро. С самарцами Бенжамин подпишет долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до лета 2026 года.

Полноценный контракт Гарре принадлежит «Расингу». В этом сезоне форвард выступал в аренде за «Уракан».

«Крылья» после 17 туров занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.