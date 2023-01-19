Булыкин хотел бы вернуть Хвичу в РПЛ

Известный в прошлом нападающий Дмитрий Булыкин высказался о грузинском полузащитнике Хвиче Кварацхелии, ныне выступающем в чемпионате Италии за «Наполи».

«Если бы была возможность вернуть одного из легионеров в РПЛ, мне было бы интересно посмотреть на Хвичу. Смог бы он также раскрыться в России, как в Италии, или не смог», - передает слова эксперта издание «Чемпионат».

В России Хвича поиграл за казанский «Рубин». Летом прошлого года хавбек перешел в «Наполи». В текущем сезоне чемпионата Италии Кварацхелия поучаствовал в 20 матчах, в которых забил девять мячей и сделал десять голевых передач.