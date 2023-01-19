Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Известно, сколько человек оформили Fan ID

19 Января 2023 • 13:35 Комментировать (1)

Стало известно, сколько человек оформили Fan ID (паспорт болельщика). Об этом рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

«Карту болельщика оформили уже 350 тысяч человек. Для нас вызов на этот год - сделать весь процесс оформления карты в электронном виде, без необходимости посещения МФЦ», - передает слова Шадаева пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В настоящий момент Российская премьер-лига находится на зимней паузе. После 17 туров лидирует петербургский «Зенит», набравший 42 балла. Второе место занимает московский «Спартак» (36), а тройку замыкает «Ростов» (35).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
РПЛ fan id Максут Шадаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
One Live
19 Января 2023 в 15:12
350 тысяч - смешно!!!
Сколько клубы из - за этого говна потеряли на билетах?
Жаль кузьмичи прогнулись!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Января
15:12 · Россия. Премьер-лига
Овчинников: «Дзюба уже сам себя боится»
14:59 · Россия. Премьер-лига
​Сантос предположил, как будет выбран новый капитан «Зенита»
14:55 · Россия. Премьер-лига
Дуглас Сантос: «Уход Ловрена для меня стал сюрпризом»
14:54 · Россия. Премьер-лига
​Валерий Овчинников: «После того, как «Локомотив» выгнал Сёмина, у меня к этому клубу особая позиция» 1
14:47 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, сколько «Спартак» потратит на Тавареша
14:35 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Слуцкий потерялся как тренер»
14:18 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев считает, что Дзюба может быть полезен «Спартаку»
14:08 · Россия. Премьер-лига
Экс-нападающий «Манчестер Сити» переходит в клуб РПЛ
14:04 · Россия. Премьер-лига
Агент не исключил, что Фомин покинет «Динамо» уже в зимнее трансферное окно
13:50 · Россия. Премьер-лига
Британский журналист: «Мудрик не стоит 100 миллионов евро, «Челси» мог взять Захаряна дешевле» 3
13:46 · Россия. Премьер-лига
Булыкин хотел бы вернуть Хвичу в РПЛ
13:35 · Россия. Премьер-лига
Известно, сколько человек оформили Fan ID 1
13:31 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов поддержал идею организовать ретро-матч между «Спартаком» и «Реалом»
12:58 · Россия. Премьер-лига
Раскрыта стоимость трансфера Дуарте в «Спартак»
12:47 · Россия. Первая лига
Солтмурад Бакаев: «Положительные эмоции от гола «Акрону», планирую больше забивать»
Все новости
Рекомендуем