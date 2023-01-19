Стало известно, сколько человек оформили Fan ID (паспорт болельщика). Об этом рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

«Карту болельщика оформили уже 350 тысяч человек. Для нас вызов на этот год - сделать весь процесс оформления карты в электронном виде, без необходимости посещения МФЦ», - передает слова Шадаева пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В настоящий момент Российская премьер-лига находится на зимней паузе. После 17 туров лидирует петербургский «Зенит», набравший 42 балла. Второе место занимает московский «Спартак» (36), а тройку замыкает «Ростов» (35).