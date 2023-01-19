Раскрыта стоимость трансфера Дуарте в «Спартак»

Московский «Спартак» близок к подписанию парагвайского защитника Алексиса Дуате. Сделка будет оформлена до 24 января, утверждает телеграм-канал «Спапртак КБ Телега».

Согласно данным источника, переход 22-летнего южноамериканского игрока обойдется «красно-белым» в 3,8 миллиона евро.

Дуарте принял участие в 107 поединках за свой нынешний клуб «Серро Портеньо». На счету защитника один забитый мяч и три голевые передачи.

«Спартак» занимает второе место после 17 туров Премьер-лиги. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 36 баллов и отстают от лидирующего «Зенита» на шесть очков.