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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Раскрыта стоимость трансфера Дуарте в «Спартак»

19 Января 2023 • 12:58 Комментировать

Московский «Спартак» близок к подписанию парагвайского защитника Алексиса Дуате. Сделка будет оформлена до 24 января, утверждает телеграм-канал «Спапртак КБ Телега».

Согласно данным источника, переход 22-летнего южноамериканского игрока обойдется «красно-белым» в 3,8 миллиона евро.

Дуарте принял участие в 107 поединках за свой нынешний клуб «Серро Портеньо». На счету защитника один забитый мяч и три голевые передачи.

«Спартак» занимает второе место после 17 туров Премьер-лиги. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 36 баллов и отстают от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Трансферы футбола - зима 2023 Алексис Дуарте
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