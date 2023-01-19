Федотов: «Я считаю, арбитрам нет необходимости объяснять свои решения по ходу матча»

Экс-арбитр ФИФА Игорь Федотов отреагировал на новость, согласно которой судьи должны будут объяснять свои решения по ходу матча.

«Я считаю, в этом нет необходимости. Для чего тогда нужна экспертно-судейская комиссия? И как это будет воспринимать зритель? Зачем тогда нужен арбитр, если ты не видишь на футбольном поле и самостоятельно не принимаешь правильное решение», — приводит слова Федотова Metaratings.

Ранее Совет международной футбольной ассоциации (IFAB) принял решение обязать арбитров объяснить принятые решения по ходу матча. Нововведение будет тестироваться на международных турнирах в 2023 году. Первый раз этот эксперимент пройдет на клубном чемпионате мира, который стартует 1 февраля.